Масим Мамедов: Малая ГЭС "Малыбей" - яркий пример политики достижения "нулевых выбросов" в Азербайджане

Малая ГЭС "Малыбей", фундамент которой заложен сегодня в Лачынском районе, является наглядным примером политики достижения "нулевых выбросов", которой придерживается Азербайджан.

Малая ГЭС "Малыбей", фундамент которой заложен сегодня в Лачынском районе, является наглядным примером политики достижения "нулевых выбросов", которой придерживается Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов, выступая на церемонии закладки фундамента.

Мамедов напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил освобожденные территории Азербайджана зоной "нулевых выбросов".

"Потенциал "зеленой энергетики" Лачынского района велик. По сей день в Лачыне сданы в эксплуатацию 9 малых ГЭС, общая мощность составляет около 80 МВт. "Малыбей" станет 10-й по счету малой ГЭС", - добавил он.