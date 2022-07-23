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SpaceX побила рекорд успешных запусков и готовит тест марсианского корабля

SpaceX побила рекорд успешных запусков и готовит тест марсианского корабля Летом этого года SpaceX планирует провести первый орбитальный полет корабля для колонизации Марса
Инфраструктура
23 июля 2022 г. 17:57
SpaceX побила рекорд успешных запусков и готовит тест марсианского корабля

Компания SpaceX побила свой годовой рекорд, совершив 32-й успешный запуск в 2022 году, что на один больше, чем в 2021-м.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании. Летом этого года SpaceX планирует провести первый орбитальный полет корабля для колонизации Марса.

22 июля компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 46 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома 4 East на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии.

Интернет от спутников Starlink доступен в 36 странах по всему миру. Первые 60 спутников были запущены 24 мая 2019 года, с тех пор в космос отправились более 2800 спутников.

Также в этом году SpaceX планирует провести первый орбитальный полет корабля Starship. Эта полностью многоразовая ракета-носитель уже включена в программу NASA под названием "Artemis" по отправке людей на Луну и строительству там станции для изучения спутника Земли. Доставка лунных астронавтов на корабле Starship запланирована на 2024 год.

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