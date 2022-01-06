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Создаются системы снабжения питьевой водой Шуши и села Дашалты

Создаются системы снабжения питьевой водой Шуши и села Дашалты В ОАО "Азерсу" состоялось первое заседание рабочей группы, созданной с целью подготовки технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевого водоснабжения города Шуша и села Дашалты Шушинского района.
Инфраструктура
6 января 2022 г. 17:25
Создаются системы снабжения питьевой водой Шуши и села Дашалты

В ОАО "Азерсу" состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке технико-экономического обоснования и предварительной проектной документации по созданию системы питьевой воды города Шуши и села Дашалты Шушинского района.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В нем приняли участие специалисты различных государственных организаций. Руководитель рабочей группы, заместитель председателя "Азерсу" Этибар Мамедов проинформировал о работе по восстановлению водоснабжения столицы азербайджанской культуры - города Шуша. Отмечалось, что спустя несколько дней после освобождения города специалисты ведомства приступили к изучению систем его водоснабжения. В условиях сложного рельефа местности и суровых климатических условий были восстановлены аварийные участки магистральных водопроводов Кичик Кирс-Шуша и Зарыслы-Шуша. 25 ноября 2020 года была возобновлена подача воды по Кичик Кирс, а 20 декабря - из Зарыслы.

По поручению президента Ильхама Алиева в 2021 году был реконструирован 5,7-километровый участок магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa şəhərinin və Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sistemləri yaradılır

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