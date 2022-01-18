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Созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям Карабаха

Созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям Карабаха "Созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям Карабаха".
Инфраструктура
18 января 2022 г. 20:14
Созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям Карабаха

"Созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям Карабаха".

Как передает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в своем аккаунте в социальной сети.

"На основании поручений президента Ильхама Алиева для организации регулярных поездок граждан на освобожденные от оккупации территории открываются автобусные маршруты. Первоначально были созданы регулярные автобусные маршруты по наиболее востребованным направлениям с учетом обеспечения очередности, безопасности перевозок и пассажиров. Устойчивое заселение сделает еще более необходимым дальнейшее расширение пассажироперевозок", - написал Р.Набиев.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa ən çox ehtiyac duyulan istiqamətlər üzrə müntəzəm avtobus marşrutları yaradılıb

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