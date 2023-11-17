О нас

Создано юридическое лицо публичного права "Госагентство автомобильных дорог Нахчыванской АР"

Создано юридическое лицо публичного права "Госагентство автомобильных дорог Нахчыванской АР" Создано юридическое лицо публичного права "Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской АР".
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 19:40
Создано юридическое лицо публичного права Госагентство автомобильных дорог Нахчыванской АР

Создано юридическое лицо публичного права "Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской АР".

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно указу, на базе Государственного агентства автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики создано Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики со статусом юридическое лицо публичного права и утвержден его устав.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradılıb

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
Тахир Миркишили: Доходы госбюджета в 2024 году могут превысить ожидания
13 ноября 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi