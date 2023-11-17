Создано юридическое лицо публичного права "Госагентство автомобильных дорог Нахчыванской АР"

Создано юридическое лицо публичного права "Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской АР".

Создано юридическое лицо публичного права "Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской АР".

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно указу, на базе Государственного агентства автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики создано Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики со статусом юридическое лицо публичного права и утвержден его устав.