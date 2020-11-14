Создано Губадлинское управление ирригационных систем

На оккупированных территориях функционирует управление ирригационных систем

Сегодня в рамках мероприятия, посвященного вопросам восстановления мелиоративных и ирригационных систем на освобожденных от оккупации территориях, было объявлено об учреждении Губадлинского управления ирригационных систем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде.

Он отметил, что на оккупированных территориях функционирует управление ирригационных систем.

Отметим, что в целях инвентаризации объектов, находящихся на балансе акционерного общества на освобожденных от оккупации территориях, предварительной оценки их состояния и подготовительных мер создана Комиссия под руководством заместителя председателя структуры Рафика Асланова.