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Создано Губадлинское управление ирригационных систем

Создано Губадлинское управление ирригационных систем На оккупированных территориях функционирует управление ирригационных систем
Инфраструктура
14 ноября 2020 г. 14:06
Создано Губадлинское управление ирригационных систем

Сегодня в рамках мероприятия, посвященного вопросам восстановления мелиоративных и ирригационных систем на освобожденных от оккупации территориях, было объявлено об учреждении Губадлинского управления ирригационных систем.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде.

Он отметил, что на оккупированных территориях функционирует управление ирригационных систем.

Отметим, что в целях инвентаризации объектов, находящихся на балансе акционерного общества на освобожденных от оккупации территориях, предварительной оценки их состояния и подготовительных мер создана Комиссия под руководством заместителя председателя структуры Рафика Асланова.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlı Suvarma Sistemləri İdarəsi təsis edildi

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