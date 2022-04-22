Создание базовой инфраструктуры в Агдаме будет завершено до конца этого года

Создание базовой инфраструктуры в рамках восстановительных работ в Агдаме ожидается завершить до конца текущего года.

Создание базовой инфраструктуры в рамках восстановительных работ в Агдаме ожидается завершить до конца текущего года.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов.

“Основные работы близятся к завершению, уже начато строительство социальной инфраструктуры. Начато строительство школы № 1, больницы, жилого здания, промышленного парка, историко-культурных объектов, комплексов зданий, реставрация мечетей Гияслы и Джума. На следующем этапе мы займемся непосредственно восстановлением общественных мест в центральной части города, что еще больше приблизит нас к этапу Большого возвращения”, - сказал Э.Гусейнов.

По его словам, восстановительные работы в Агдаме опережают другие освобожденные от оккупации территории. “Сначала Генеральный план города Агдам был утвержден президентом Ильхамом Алиевым. С тех пор, то есть с 28 мая 2021 года, эти процессы приобрели широкий размах. В настоящее время ведется прокладка основной базовой инфраструктуры благодаря тому, что с участием более чем 1000 человек была за короткое время осуществлена расчистка территории и было открыто несколько коридоров. В настоящее время, используя эти коридоры, строится базовая инфраструктура. Строительство дороги в Агдам по графику планировалось завершить в следующем году, но мы считаем, что это можно сделать уже к концу этого года. Мы делаем все возможное для этого".

Э.Гусейнов добавил, что в городе уже построена система подачи электроэнергии, построены подстанции Агдам-1 и Агдам-2, сдан в эксплуатацию Карабахский центр цифрового управления компанией “Азернэнержи”. "В настоящее время завершаются проектные работы по прокладке магистральной газовой и водопроводной линий в район. Как отметил Президент Ильхам Алиев на совещании по итогам первого квартала, в этом году уже завершаются проектные работы, связанные с восстановлением основных водохранилищ - Хачын-чая и Агдамкенда, а также каналы из них. Будут объявлены тендеры на восстановительные работы”, - сказал он.