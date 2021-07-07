Создана пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству

Сегодня состоялась презентация пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM).

Сегодня состоялась презентация пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM).

Как сообщает Report, палата создана для развития экономического сотрудничества между двумя странами.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов, исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, а также высокопоставленные лица Министерства иностранных дел и Министерства юстиции.

На мероприятии была представлена информация о целях PAKAZCHAM, среди которых повышение уровня признания Пакистана и Азербайджана как безопасных стран для инвестиций, содействие и расширение торговли и инвестиций между двумя странами, анализ существующей деловой среды, поддержка и поощрение систематического и устойчивого расширения межгосударственных экономических связей и инвестиций, развитие общих деловых интересов и тесное сотрудничество с другими торговыми партнерами Пакистана и Азербайджана.