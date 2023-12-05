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Создан единый центр мониторинга электронных весов

Создан единый центр мониторинга электронных весов Министерство цифрового развития и транспорта и Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана создали единый центр мониторинга электронных весов
Инфраструктура
5 декабря 2023 г. 17:17
Создан единый центр мониторинга электронных весов

Министерство цифрового развития и транспорта и Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана создали единый центр мониторинга электронных весов.

Как сообщили Report в министерстве, создание центра направлено на защиту дорожного полотна, дорожных сооружений и других элементов инфраструктуры, продление срока службы дорожного покрытия и обеспечение безопасности.

Целью создания центра является предотвращение нарушений требований по допустимым габаритам, массе и нагрузке крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств к параметрам массы, приходящейся на ось, в целях защиты автомобильных дорог общего пользования, а также обеспечение допуска к проезду по автомобильным дорогам крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, нагруженных неделимым грузом, сообщили в ведомстве.

Новый центр позволит осуществлять сбор и обработку данных, полученных с электронных весов, установленных на автодорогах, в едином пространстве, а также их использование в соответствии с законодательством.

Электронные весы планируется постепенно устанавливать на всех автомагистралях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda elektron tərəzilərin vahid monitorinq mərkəzi yaradılıb

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