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Союз автомобильного транспорта выступает за максимальное использование потенциала Среднего коридора

Союз автомобильного транспорта выступает за максимальное использование потенциала Среднего коридора Международный союз автомобильного транспорта (IRU) изучает возможности максимального использования Среднего коридора с учетом увеличения трафика между Китаем и европейскими странами.
Инфраструктура
28 октября 2023 г. 14:32
Союз автомобильного транспорта выступает за максимальное использование потенциала Среднего коридора

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) изучает пути максимального использования возможностей Среднего коридора с учетом увеличения трафика между Китаем и европейскими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Умберто де Претто.

По его словам, этот коридор, проходящий через Азербайджан, является самым коротким, но в то же время самым сложным маршрутом между Китаем и Европой: "Средний коридор требует использования мультимодального транспорта, проходит через два моря и многие страны. Кроме того, у нас есть альтернативы, такие как Северный и Южный коридоры".

Претто выразил уверенность в возможности более эффективного использования Среднего коридора на благо Азербайджана.

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Версия на английском языке IRU exploring ways to make the most of the Middle Corridor 
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqı Orta Dəhlizdən maksimum yararlanmağa çalışır

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