Союз автомобильного транспорта выступает за максимальное использование потенциала Среднего коридора

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) изучает пути максимального использования возможностей Среднего коридора с учетом увеличения трафика между Китаем и европейскими странами.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Умберто де Претто.
По его словам, этот коридор, проходящий через Азербайджан, является самым коротким, но в то же время самым сложным маршрутом между Китаем и Европой: "Средний коридор требует использования мультимодального транспорта, проходит через два моря и многие страны. Кроме того, у нас есть альтернативы, такие как Северный и Южный коридоры".
Претто выразил уверенность в возможности более эффективного использования Среднего коридора на благо Азербайджана.