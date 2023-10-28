Союз автомобильного транспорта выступает за максимальное использование потенциала Среднего коридора

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) изучает возможности максимального использования Среднего коридора с учетом увеличения трафика между Китаем и европейскими странами.

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) изучает пути максимального использования возможностей Среднего коридора с учетом увеличения трафика между Китаем и европейскими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Умберто де Претто.

По его словам, этот коридор, проходящий через Азербайджан, является самым коротким, но в то же время самым сложным маршрутом между Китаем и Европой: "Средний коридор требует использования мультимодального транспорта, проходит через два моря и многие страны. Кроме того, у нас есть альтернативы, такие как Северный и Южный коридоры".

Претто выразил уверенность в возможности более эффективного использования Среднего коридора на благо Азербайджана.