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Совместное предприятие железных дорог Азербайджана, Грузии и Казахстана собирается начать работу

Совместное предприятие железных дорог Азербайджана, Грузии и Казахстана собирается начать работу Middle Corridor Multimodal Ltd., созданная совместно закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги", акционерным обществом "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и акционерным обществом "Грузинские железные дороги" уже соб
Инфраструктура
5 июня 2024 г. 17:53
Совместное предприятие железных дорог Азербайджана, Грузии и Казахстана собирается начать работу

Middle Corridor Multimodal Ltd., созданная совместно закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги", акционерным обществом "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и акционерным обществом "Грузинские железные дороги" уже собирается начать работу.

Как сообщает Report, об этом заявил глава коммерческого департамента АЖД Мамед Гамидов на панельной дискуссии "Средний коридор: перспективы и вызовы", которая прошла в рамках выставки Translogistica Caspian.

По его словам, в результате деятельности предприятия к началу 2025 года ожидается рост грузопотока: "Для развития мультимодального обслуживания в Среднем коридоре железнодорожники трех стран объединили усилия".

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут - это международный транспортный коридор, проходящий по территории Китая, Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и простирающийся до Турции и европейских стран.

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Версия на английском языке Joint venture of railways of Azerbaijan, Georgia and Kazakhstan set to commence operations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan dəmir yollarının birgə müəssisəsi fəaliyyətə başlamaq üzrədir

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