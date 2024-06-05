Совместное предприятие железных дорог Азербайджана, Грузии и Казахстана собирается начать работу

Middle Corridor Multimodal Ltd., созданная совместно закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги", акционерным обществом "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и акционерным обществом "Грузинские железные дороги" уже соб

Middle Corridor Multimodal Ltd., созданная совместно закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги", акционерным обществом "Национальная компания Казахстанские железные дороги" и акционерным обществом "Грузинские железные дороги" уже собирается начать работу.

Как сообщает Report, об этом заявил глава коммерческого департамента АЖД Мамед Гамидов на панельной дискуссии "Средний коридор: перспективы и вызовы", которая прошла в рамках выставки Translogistica Caspian.

По его словам, в результате деятельности предприятия к началу 2025 года ожидается рост грузопотока: "Для развития мультимодального обслуживания в Среднем коридоре железнодорожники трех стран объединили усилия".

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут - это международный транспортный коридор, проходящий по территории Китая, Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и простирающийся до Турции и европейских стран.