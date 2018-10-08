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    Советник: Работы по строительству двух современных паромов типа Ro-Pax идут полным ходом

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе полным ходом идут работы по строительству двух современных паромов типа Ro-Pax, специально разработанные и спроектированные Одесским "Морским инженерным бюро" для потребностей ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

    Об этом сообщил Report советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

    "В настоящее время продолжаются работы по завершению строительства первого такого парома в 2019 и второго – в 2020 году. Следующим этапом имплементации проектов Одесского "Морского инженерного бюро" на рынке Азербайджана станет реализация проектов двух танкеров для перевозки 8 000 тонн нефти и нефтепродуктов", - заключил он.

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