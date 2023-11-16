Советник министра: Зангезурский коридор позволит восстановить историческую связь Кавказа с миром

Восстановление Зангезурского коридора вернет региону Южного Кавказа его роль связующего звена между всеми частями мира.

Восстановление Зангезурского коридора вернет региону Южного Кавказа его былую роль связующего звена между Востоком и Западом.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом советник министра экономики Азербайджана Эмиль Меджидов сказал журналистам в ходе форума “Каспийская неделя - 2023”.

"Зангезурский коридор функционировал в прошлом, выступая надежным путем, который соединял Советский Союз с Ближним Востоком. Когда Азербайджан обсуждает Зангезурский коридор, нашей целью является восстановление тех связей, которые были разорваны", - сказал он.

Э.Меджидов отметил, что хотя армянская сторона пытается это отрицать, в те годы участок железной дороги, который проходил по территории Армении подчинялся Баку.

По его словам, восстановление Зангезурского коридора для Азербайджана – "это не только экономическая необходимость, но и восстановление исторической справедливости. Кавказ должен вернуться в свое естественное состояние, став местом, которое соединяет различные части мира".

Э. Меджидов также отметил, что Азербайджан стал первым государством в Каспийском регионе, полностью реализовавшим потенциал своего сектора моря.

"Азербайджан был первой страной, которая установила связь между Каспийским морем и мировыми рынками нефти и газа. Также Азербайджан выделяется как первопроходец в строительстве сети международных аэропортов на относительно небольшой территории. Мы построили самый крупный и современный порт на Каспийском море. Сейчас Азербайджан активно занимается восстановлением Зангезурского коридора, что приобретает важное значение для Каспийского региона. Таким образом, в вопросе соединения и интеграции Каспия в мировую экономику Азербайджан был и по-прежнему остается лидером", - подчеркнул советник министра.