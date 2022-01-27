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Советник министра: Работаем над развитием коридора "Восток-Запад"

Советник министра: Работаем над развитием коридора "Восток-Запад" Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана работает над тем, чтобы в полной мере использовать потенциал международного транспортного коридора "Восток-Запад" и повысить конкурентоспособность проходящего через Азербайджан участка.
Инфраструктура
27 января 2022 г. 12:43
Советник министра: Работаем над развитием коридора Восток-Запад

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана работает над тем, чтобы в полной мере использовать потенциал международного транспортного коридора "Восток-Запад" и повысить конкурентоспособность проходящего через Азербайджан участка.

Как сообщает Report, об этом на семинаре в Баку заявила советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова.

По ее словам, проекты по восстановлению транспортной инфраструктуры в контексте строительства Зангезурского коридора расширят транзитные возможности региона в целом и Азербайджана, в частности.

"Зангезурский коридор, наряду с прямой сухопутной связью с Нахчываном, обеспечит кратчайшее сухопутное сообщение между Китаем и Южной Европой в рамках коридора "Восток-Запад". Мы считаем, что проходящий через нашу страну крупный коридор "Восток-Запад" будет способствовать формированию стабильно растущей конкурентоспособной экономики".

По словам А.Бадаловой, с транспортными компаниями и соответствующими структурами ведется взаимодействие для определения конкретных маршрутов и прозрачных тарифов по коридору, формирования механизмов их контроля, обеспечения движения регулярных контейнерных поездов и эффективного управления операциями по всему маршруту.

"Что касается коридора "Север-Юг", то с Ираном был подписан протокол о строительстве автомобильного моста через реку Астарачай, российской стороной проведены работы по расширению возможностей погранично-таможенно-пропускных пунктов с обеих сторон, а из Хельсинки в индийский порт Нава-Шева отправлен первый контейнерный блок-поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги"", - отметила А.Бадалова.

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Версия на английском языке Ministry: Work underway on East-West corridor
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Şərq-Qərb dəhlizi ilə bağlı iş aparılır"

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