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Советник министра: Автопарк Азербайджана выделяется наличием современных моделей

Советник министра: Автопарк Азербайджана выделяется наличием современных моделей Автопарк Азербайджана в сравнении с другими странами выделяется наличием современных моделей автомобилей.
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 12:37
Советник министра: Автопарк Азербайджана выделяется наличием современных моделей

Автопарк Азербайджана в сравнении с другими странами выделяется наличием современных моделей автомобилей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Р.Саттарзаде отметил, что причиной загрязнения окружающей среды в большинстве случаев становится низкое качество топлива: "Для решения этого вопроса необходима законодательная база и, что более важно, нормативно-правовые акты. Сегодня экологическое законодательство в стране не работает в полную силу. Например, существует проблема загрязнения Каспийского моря, сброса неочищенных сточных вод. Только 60% сточных вод столицы проходят процесс очистки, остальная часть сбрасывается в окружающую среду или в море".

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Версия на азербайджанском языке Nazirin müşaviri: "Azərbaycanın avtomobil parkına baxanda fəxr edirik"

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