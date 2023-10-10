Советник министра: Автопарк Азербайджана выделяется наличием современных моделей

Автопарк Азербайджана в сравнении с другими странами выделяется наличием современных моделей автомобилей.

Автопарк Азербайджана в сравнении с другими странами выделяется наличием современных моделей автомобилей.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Р.Саттарзаде отметил, что причиной загрязнения окружающей среды в большинстве случаев становится низкое качество топлива: "Для решения этого вопроса необходима законодательная база и, что более важно, нормативно-правовые акты. Сегодня экологическое законодательство в стране не работает в полную силу. Например, существует проблема загрязнения Каспийского моря, сброса неочищенных сточных вод. Только 60% сточных вод столицы проходят процесс очистки, остальная часть сбрасывается в окружающую среду или в море".