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    Совершивший вынужденную посадку самолет Air İndia будет отремонтирован в Азербайджане

    ​Пассажиры и члены экипажа самолета отбыли из Баку на другом самолете компании

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Пассажиры и члены экипажа самолета, следовавшего по маршруту Лондон-Мумбаи и совершившего вынужденную посадку вчера в пределах 22:00 в Международном аэропорту Гейдара Алиева, сегодня в 14:37 отбыли из Баку на другом самолете компании.

    Как сообщили Report в аэропорту, принадлежащий авиакомпании самолет Air İndia, на борту которого находились 236 человек, нуждается в ремонте.

    Отметим, что полеты по указанному маршруту выполняются на самолете Boeing 787. Самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам. 

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