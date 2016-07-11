Совершивший вынужденную посадку самолет Air İndia будет отремонтирован в Азербайджане

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Пассажиры и члены экипажа самолета, следовавшего по маршруту Лондон-Мумбаи и совершившего вынужденную посадку вчера в пределах 22:00 в Международном аэропорту Гейдара Алиева, сегодня в 14:37 отбыли из Баку на другом самолете компании.

Как сообщили Report в аэропорту, принадлежащий авиакомпании самолет Air İndia, на борту которого находились 236 человек, нуждается в ремонте.

Отметим, что полеты по указанному маршруту выполняются на самолете Boeing 787. Самолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам.