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Совершивший в Баку экстренную посадку самолет British Airways вылетел в Гонконг

Совершивший в Баку экстренную посадку самолет British Airways вылетел в Гонконг Капитан воздушного судна авиакомпании British Airways, выполняющего рейс по маршруту Лондон-Гонконг, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Инфраструктура
29 мая 2023 г. 10:19
Совершивший в Баку экстренную посадку самолет British Airways вылетел в Гонконг

Капитан воздушного судна авиакомпании British Airways, выполняющего рейс по маршруту Лондон-Гонконг, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта, причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Boeing 787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 05:09 по местному времени.

Пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник. Вместе с ним в Баку остался еще один пассажир рейса, являющийся членом семьи.

Из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Гонконг самолет авиакомпании British Airways вылетел в 07:37 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda təcili eniş edən "British Airways"in təyyarəsi yola düşüb

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