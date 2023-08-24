Совершивший экстренную посадку в Германии самолет Silk Way Airlines готовится к вылету

Самолет Ил-76 азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, следовавший по маршруту Лейпциг - Гао (Мали), в четверг столкнулся с поломкой гидравлической системы вскоре после вылета из Германии и был вынужден сесть в аэропорту отправления․

Самолет Ил-76 азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, следовавший по маршруту Лейпциг - Гао (Мали), в четверг столкнулся с поломкой гидравлической системы вскоре после вылета из Германии и был вынужден сесть в аэропорту отправления․

Как сообщили Report в пресс-службе компании, в настоящее время воздушное судно благополучно осуществило посадку в аэропорту восточной Германии "Лейпциг-Галле" и находится на техническом обслуживании.

"В соответствии с программой полетов через несколько часов ожидается его вылет. Следует отметить, что эта ситуация никак не влияет на безопасность полетов.

Хотим сообщить, что в соответствии с правилами производства полетов и инструкцией производителя, а также распоряжениям наземных служб в случае незапланированной посадки воздушного судна в целях обеспечения безопасности топливо на борту должно быть выработано до соответствующей нормы", - сказали в Silk Way Airlines.

Отметим, что для сжигания топлива пилоты Ил-76 сделали 11 кругов над городом Эрфурт, что заняло примерно три часа. В 13:54 по местному времени самолет приземлился в аэропорту "Лейпциг-Галле".