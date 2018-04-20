Состоялось заседание Конференции гендиректоров ОСЖД

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В городе Дананг (Вьетнам) прошло 33-е заседание Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД (КГД).

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), в нем приняла участие делегация АЖД во главе с начальником юридического отдела Ниджатом Гулиевым.

В рамках повестки дня участники заседания КГД обсудили результаты работы Комиссий ОСЖД по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуры и подвижному составу, а также работу постоянных рабочих групп Комитета ОСЖД за 2017 год. Вниманию Конференции также была предоставлена информация о ходе взаиморасчетов и механизме погашения задолженностей между железными дорогами, а также о ходе проведения Международной конференции по принятию текста проекта Конвенции о прямом международном железнодорожном сообщении. Был рассмотрен вопрос о членстве в ОСЖД Республики Кореи. Наряду с этим, на конференции был заслушан бюджет на текущий и будущий года и отчет о деятельности ОСЖД за 2017 год и Программа работы ОСЖД на 2019 год и последующие годы, а также согласовано распределение должностей в руководстве Комитета ОСЖД, председателей и специалистов в рабочих органах ОСЖД.

Утверждена предварительная повестка и место проведения 34-го заседания КГД, которое пройдет с 8 по 12 апреля 2019 года в Корее.

По итогам пленарного заседания был подписан соответствующий протокол.

Все решения, принятые на КГД, должны способствовать укреплению сотрудничества и повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта стран-членов и наблюдателей ОСЖД на Евроазиатском пространстве.