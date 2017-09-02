Состоялось открытие системы снабжения питьевой водой и канализационной сети города Джалилабад

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Джалилабад принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализационной сети города.

Как сообщает Report, председатель Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Ахмед Ахмедзаде проинформировал главу государства о проекте реконструкции системы обеспечения питьевой водой и создания канализационной инфраструктуры города Джалилабад.

Было сообщено, что этот проект осуществляется в рамках "Национального проекта услуг водоснабжения и канализации", финансируемого совместно со Всемирным банком на основании заказа ОАО "Мелиорация и водное хозяйство". В рамках проекта предусмотрено подключение к сети водоснабжения и канализации 11035 домов для обеспечения экологически чистой водой населения города Джалилабад, численность которого к 2030 году, по прогнозам, достигнет 77 тыс. человек. Строительные работы в рамках проекта начались в 2012 году, их полное завершение запланировано к первому кварталу 2018 года. Для подачи воды самотеком из водохранилища, построенного на территории Масаллинского района, в два резервуара объемом 5 тыс. кубометров каждый в городе Джалилабад, проложен магистральный трубопровод общей протяженностью 30048 м, создана сеть питьевой воды из труб различного диаметра общей протяженностью 230225 м, дома обеспечены счетчиками.

Было отмечено, что для транспортировки сточных вод проложен канализационный коллектор диаметром 1000 мм и протяженностью 6905 м, напорная линия для сточных вод длиной 1734 м и сеть сточных вод длиной 186383 м. На канализационной сети построен 4371 смотровой колодец, дома подсоединены к этой сети. Работа на двух из спроектированных пяти канализационных насосных станций полностью завершена, а на трех после завершения строительных работ продолжаются механические и электромеханические работы. В настоящее время ведется строительство установки по очистке сточных вод суточной мощностью 11356 кубометров.

Системы водоснабжения и канализации города Джалилабад были созданы в 1960-х годах. До реализации нового проекта питьевая вода подавалась в город из субартезианских скважин. Водная сеть обслуживала только 6,1% населения города. Питьевая вода подавалась по графику 2-4 часа в день. Оставшаяся часть населения удовлетворяла свои потребности в воде в индивидуальном порядке. Канализационная система города Джалилабад также не отвечала современным требованиям.

Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

Жительница района, заслуженный учитель Гаранфиль Ахмедова выразила признательность главе государства за внимание и заботу о развитии Джалилабада.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие систему подачи питьевой воды в город Джалилабад.

В заключение была сделана фотография на память.