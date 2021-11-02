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Состоялось открытие Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда

Состоялось открытие Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда 1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда.
Инфраструктура
2 ноября 2021 г. 01:21
Состоялось открытие Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда.

Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства и первую леди о Центре.

Было отмечено, что целью создания Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда является обеспечение виноградарских хозяйств республики устойчивым к филлоксере посадочным материалом привитого винограда, способным адаптироваться к различным климатическим условиям. Годовая производственная мощность центра составляет 1 миллион саженцев. В Центре будут производиться саженцы 10 технических сортов винограда, включая четыре местных - Медресе, Баяншире, Малайи, Хиндогни, и 15 столовых сортов, включая местный сорт Агадайы. Кроме того, будут выращиваться устойчивые к филлоксере маточные насаждения по 6 зарубежным и гибридным сортам винограда. Начало деятельности Шамахинского центра по выращиванию саженцев винограда, который создан на территории площадью 1,2 гектара, обеспечит удовлетворение спроса на саженцы винограда за счет местного производства, предотвратив благодаря этому отток иностранной валюты. Производимые здесь саженцы будут экспортироваться в страны региона и Средней Азии.

Также отметим, что планируются организация здесь краткосрочных профессиональных курсов по аграрной инженерии, обрезке, установке шпалер и другим направлениям, оказание научно-практической поддержки в борьбе с болезнями и вредителями, создание полевых школ, обучение сортовым характеристикам. Наряду с этим, в центре внимания будут находиться формирование генных банков местных сортов, создание садов из саженцев, выращенных в условиях in vitro, производство и пропаганда образцов вин, формирование винных коллекций.

Отметим, что в 70-х и 80-х годах прошлого века Азербайджан под руководством великого лидера Гейдара Алиева был одной из ведущих республик на бывшем советском пространстве по производству винограда. В нашей стране выращивалось около 600 аборигенных и интродуцированных сортов винограда, из которых около 400 - местные. В качестве примера можно привести такие сорта, как Аг шаны, Гара шаны, Медресе, Мейсери, Тебризи и др. В настоящее время в стране широко распространены 38 сортов винограда, которые отличаются более высокой урожайностью и подходят для местных условий, они выращиваются субъектами предпринимательства. Отметим также, что в 2020 году в стране было произведено более 208 тысяч тонн винограда. Это на 3,1 процента больше, чем в 2019 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxı Üzüm Tingçilik Mərkəzinin açılışı olub

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