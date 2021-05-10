В районном центре Ордубада и ряде сел реконструируют систему снабжения питьевой водой

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.
Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проекте.
Затем глава государства встретился с представителями общественности.
Президент Азербайджана выступил на встрече.
Глава государства возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в городе Ордубад.