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В районном центре Ордубада и ряде сел реконструируют систему снабжения питьевой водой

В районном центре Ордубада и ряде сел реконструируют систему снабжения питьевой водой 10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел
Инфраструктура
10 мая 2021 г. 15:35
В районном центре Ордубада и ряде сел реконструируют систему снабжения питьевой водой

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел.

Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проекте.

Затем глава государства встретился с представителями общественности.

Президент Азербайджана выступил на встрече.

Глава государства возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в городе Ордубад.

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Версия на азербайджанском языке Ordubadın mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur

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