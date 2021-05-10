В районном центре Ордубада и ряде сел реконструируют систему снабжения питьевой водой

В районном центре Ордубада и ряде сел реконструируют систему снабжения питьевой водой

10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел

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10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Ордубад и прилегающих сел. Как сообщает Report, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проекте. Затем глава государства встретился с представителями общественности. Президент Азербайджана выступил на встрече. Глава государства возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в городе Ордубад. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Ordubadın mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur