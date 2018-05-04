Состоялось открытие дороги, соединяющей автомагистраль Гилязи-Xызы с селом Фындыган

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызинский район открыл капитально реконструированную дорогу, берущую начало с 34-го километра автомагистрали Гилязи-Хызы, до села Фындыган.

Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях капитально реконструированной дороги. Строительство дороги было осуществлено на основании Распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым в феврале 2018 года. Общая протяженность дороги, соединяющей село Фындыган с населением 600 человек с 34-м километром автомагистрали Гилязи-Хызы, составляет 5 километров. Дорога относится к 4-й технической категории. Дорога, ширина проезжей части которой составляет 6 метров, является двухполосной. В ходе реконструкции дороги были проведены широкомасштабные земляные и асфальто-бетонные работы. Вдоль дороги построены 226 метров водоотводных труб различного диаметра, в необходимых местах установлены дорожные знаки и указатели, прочерчена дорожная разметка. Сдача в эксплуатацию этой дороги обеспечивает выход жителей села Фындыган на автомобильную дорогу Гилязи-Хызы и автомагистраль Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение была сделана фотография на память.