Состоялось открытие Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле

28 октября состоялось открытие после капитального ремонта Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
28 октября состоялось открытие после капитального ремонта Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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