Состоялось открытие Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле

Состоялось открытие Центра обслуживания "Шебеке" в Агдаше

28 октября, 2019 15:48

https://report.az/storage/news/38cc0d744a0c503ef9a262f74ab977d3/60688727-9f74-4aca-bf7a-1bd403ff3bd2_292.jpg 28 октября состоялось открытие после капитального ремонта Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле. Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.