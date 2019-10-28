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Состоялось открытие Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле

Состоялось открытие Центра обслуживания "Шебеке" в Агдаше

28 октября состоялось открытие после капитального ремонта Центра обслуживания "Шебеке" в Агдашском районном телекоммуникационном узле.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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