Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета BakuBus

Прошло очередное заседание Наблюдательного совета ООО BakuBus.

Прошло очередное заседание Наблюдательного совета ООО BakuBus.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, заседание прошло под председательством первого заместителя министра экономики, председателя Наблюдательного совета Эльнура Алиева.

В заседании приняли участие члены Совета, сотрудники Азербайджанского инвестиционного холдинга и руководящие лица BakuBus. Был обсужден управленческий отчет компании, рассмотрена текущая ситуация в связи с техобслуживанием эксплуатируемых ЗАО автобусов, закупкой запчастей к ним.

В ходе заседания также обсудили вопросы обеспечения финансовой устойчивости общества, новые вводимые в эксплуатацию маршрутные линии и другие меры по улучшению деятельности общества.