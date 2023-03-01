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Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL

Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL 1 марта состоялось общее ежегодное собрание летного состава Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL).
Инфраструктура
1 марта 2023 г. 15:19
Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL

1 марта состоялось общее ежегодное собрание летного состава Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество.

В своем вступительном слове президент AZAL Джахангир Аскеров выразил благодарность всему летному составу за высочайший профессионализм и ценный вклад в развитие гражданской авиации.

Успешное развитие гражданской авиации Азербайджана сегодня стало возможным благодаря постоянной поддержке и заботе президента Ильхама Алиева, отметил Джахангир Аскеров.

По его словам, также благодаря высокой квалификации и коллективному труду всех авиаторов гражданская авиация Азербайджана продолжает занимать лидирующие позиции в регионе, подтверждая безупречную репутацию надежного перевозчика.

Он особо отметил, что обеспечение безопасности полетов является наивысшим приоритетом Национального перевозчика Азербайджана. Успешное прохождение последнего аудита IOSA вновь подтвердило сохранение высочайшего уровня безопасности полетов и соответствие деятельности авиакомпании самым строгим международным требованиям. Уделяя значительное внимание вопросам безопасности полетов и эффективности авиаперевозок, AZAL активно работает над внедрением передовых технологий и решений, позволяющих повысить уровень безопасности полетов и качество обслуживания пассажиров.

"Поддержание высокого уровня безопасности и предоставление качественного обслуживания пассажирам - это ежедневный труд сплоченного и дружного коллектива AZAL. Это работа каждого из наших авиаторов - от техников до персонала, который трудится на земле и на борту самолета", - сказал Джахангир Аскеров.

По его словам, каждый сотрудник авиакомпании стремится к тому, что пассажиры азербайджанских авиаперевозчиков чувствовали себя комфортно и безопасно на борту, а также получали высокий уровень сервиса, отвечающий самым строгим правилам авиаотрасли.

Джахангир Аскеров отметил, что руководство на постоянной основе поддерживает конструктивный диалог с летным составом, направленный на совместное решение вопросов и реализацию значимых целей. По его словам, в AZAL созданы условия, позволяющие сотрудникам проявить свой потенциал и использовать опыт для достижения общих задач авиакомпании.

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Версия на английском языке ФотоGeneral annual meeting of AZAL flight crew takes place
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL-ın uçuş heyətinin ümumi illik iclası baş tutub

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