О нас

Состоялась встреча с представителями села Махрузлу Губадлинского района

Состоялась встреча с представителями села Махрузлу Губадлинского района В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются встречи с жителями городов, поселков и сельских поселений, которые будут восстановлены.
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 17:18
Состоялась встреча с представителями села Махрузлу Губадлинского района

В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются встречи с жителями городов, поселков и сельских поселений, которые будут восстановлены.

Об этом Report сообщили в "Службе восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Согласно информации, следующая встреча состоялась с представителями села Махрузлу Губадлинского района.

Основной целью таких встреч, организованных специальным представительством президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и Службой восстановления, строительства и управления № 1, является ознакомление жителей с новой концепцией населенных пунктов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı rayonunun Mahruzlu kənd nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Самое важное

МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi