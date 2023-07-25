Состоялась встреча с представителями села Махрузлу Губадлинского района

В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются встречи с жителями городов, поселков и сельских поселений, которые будут восстановлены.

В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах продолжаются встречи с жителями городов, поселков и сельских поселений, которые будут восстановлены.

Об этом Report сообщили в "Службе восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Согласно информации, следующая встреча состоялась с представителями села Махрузлу Губадлинского района.

Основной целью таких встреч, организованных специальным представительством президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и Службой восстановления, строительства и управления № 1, является ознакомление жителей с новой концепцией населенных пунктов.