Состоялась встреча министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в состоявшейся в Туркменистане встрече министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в состоявшейся в Туркменистане встрече министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече Р.Набиев отметил, что за последние 20 лет Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал инициатором ряда крупных региональных транспортных и коммуникационных проектов.

”Южный газовый коридор, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Алятская свободная экономическая зона – все эти проекты рассчитаны на более широкое региональное сотрудничество и превращают нашу страну с геостратегическим географическим положением в международный транспортный узел", - сказал он.

"Наша цель - максимально использовать транспортный потенциал региона. Взаимодополняемость наших транспортных систем будет способствовать устойчивому экономическому росту наших стран", - подчеркнул министр.