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Состоялась презентация обновленного портала e-su

Состоялась презентация обновленного портала e-su 16^36
Инфраструктура
23 октября 2024 г. 16:55
Состоялась презентация обновленного портала e-su

Состоялась презентация усовершенствованного информационного портала e-su.

Как сообщает Report, об этом говорилось на мероприятии для предпринимателей и других заинтересованных сторон по вопросу подключения к сети водоснабжения.

Мероприятие было организовано Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики с целью реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой на 2024 год.

На мероприятии были представлены информационный буклет, видеоролик и новый сайт ведомства, в которых указаны изменения правил подключения к сети водоснабжения, утверждения и вступления их в силу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəkmilləşdirilmiş "e-su" portalı təqdim edilib

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