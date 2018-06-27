Состоялась презентация нового грузового локомотива, произведенного французской компанией для Азербайджана

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ 25 июня на заводе ЭКЗ, расположенном в специальной экономической зоне "Астана" (Казахстан), состоялась презентация первого грузового локомотива Prima T8 (AZ8A), произведенного для Азербайджана компанией Alstom Transportation S.A.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В презентации приняли участие представители железнодорожных ведомств Азербайджана и Казахстана, компании Alstom Transportation S.A., а также азербайджанской и казахстанской прессы.

Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик о деятельности компании Alstom Transportation S.A. Управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии Alstom Бернар Пэй подробно проинформировал собравшихся о компании.

В свою очередь, гендиректор электровозосборочного завода Жюльен Ноди поведал участникам о деятельности предприятия.

Выступив на презентации, старший вице-президент в регионе Ближнего Востока и Африки Дидье Пфлегер рассказал собравшимся о преимуществах локомотива Prima T8 (AZ8A). Затем локомотив был продемонстрирован участникам мероприятия.

Для участников мероприятия также были организованы экскурсии в музей международной выставки ЭКСПО-2017 и Национальный музей Казахстана.

Prima T8 (AZ8A) – это один из мощнейших локомотивов в мире, который был произведен в Казахстане и будет эксплуатироваться на железных дорогах Азербайджана. Локомотив является лидером среди высокоэффективных тяговых машин на электрифицированных железнодорожных путях, с обеспечением комфорта и максимальной степени безопасности грузоперевозок на дальние расстояния, способным перевозить грузы до 9000 тонн и развивать скорость до 120км/ч.

Отметим, что согласно договору от 12 мая 2014 года между французской Alstom Transportation S.A. и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", последняя планирует закупить 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых, а 10 – при пассажирских перевозках.