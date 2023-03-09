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Состоится очередной Бакинский форум по устойчивому развитию

Состоится очередной Бакинский форум по устойчивому развитию В ноябре этого года в столице Азербайджана пройдет 2-й по счету Бакинский форум по устойчивому развитию.
Инфраструктура
9 марта 2023 г. 12:44
Состоится очередной Бакинский форум по устойчивому развитию

В ноябре этого года в столице Азербайджана пройдет 2-й по счету Бакинский форум по устойчивому развитию.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов на презентации "Карты инвесторов", созданной для финансирования Целей устойчивого развития.

По его словам, форум будет организован Министерством экономики совместно с программой развития Организации Объединенных Наций. Его тема будет связана с устойчивым финансированием и инвестициями.

Напомним, что Азербайджан представил на политический форум высокого уровня ООН три добровольных национальных отчета (в 2017, 2019 и 2021 годах), а следующий отчет будет представлен в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке Dayanıqlı İnkişafa dair növbəti Bakı Forumu keçiriləcək

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