Состоится азербайджано-австрийский бизнес форум

Планируется проведение 10-го заседания Смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий между Азербайджаном и Австрией и азербайджано–австрийского бизнес-форума.

Планируется проведение 10-го заседания Смешанной комиссии по сотрудничеству в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий между Азербайджаном и Австрией и азербайджано–австрийского бизнес-форума.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался в ходе встречи заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумметова с находящимся с визитом в Азербайджане руководителем группы внешнеэкономических связей Федерального министерства по цифровым и экономическим делам Австрии Францем Вессигом.

Стороны подчеркнули, что Смешанная комиссия является продуктивной платформой. Напомним, сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр Рашад Набиев, с австрийской - Франц Вессиг.