Составлен рейтинг лучших аэропортов мира

Баку. 12 марта. REPORT. AZ/ Аэропорт Сингапура в очередной раз признан лучшим в мире. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ежегодный рейтинг составлен британской исследовательской компании Skytrax.

Согласно рейтингу, ведущая четверка мирового рейтинга в этом году не изменилась. Лучшим аэропортом мира по итогам опроса вновь признан аэропорт Сингапура. Второй призер также прежний - сеульский аэропорт Incheon. Третье место досталось Мюнхену, четвертое - Гонконгу. В десятку также попали аэропорты Токио Haneda, Цюриха, Нагоя, лондонский Heathrow, Амстердама и Пекина.

Сингапур также победил в номинациях "Развлечения в аэропорту" и "Лучший отель в аэропорту" (Crowne Plaza), Гонконг - "Лучший аэропорт по прохождению погранконтроля" и "Лучшие кафе и рестораны", Сеул Incheon - "Чистота в терминале" и "Лучший транзитный аэропорт", Лондон Heathrow - "Лучшие магазины Duty Free" и "Лучший терминал" (Т5), Токио Haneda - "Лучший аэропорт внутренних рейсов" и "Прохождение контроля безопасности", Осака - "Лучший аэропорт бюджетных авиакомпаний" и "Обработка и доставка багажа".

Московский аэропорт Домодедово в шестой раз подряд занял первое место среди аэропортов России и СНГ. В категории "Россия и СНГ" с 6-го по 9-е места заняли Баку, Минск, Астана и Алма-Ата.