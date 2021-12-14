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Составлен рейтинг городов мира с самыми дорогими офисами

Составлен рейтинг городов мира с самыми дорогими офисами Составлен рейтинг самых дорогих офисных рынков мира. Первое место центр Гонконга и Мидтаун Нью-Йорка, где аренда обойдется в 2,9 тыс. долларов США за квадратный метр в год.
Инфраструктура
14 декабря 2021 г. 12:37
Составлен рейтинг городов мира с самыми дорогими офисами

Составлен рейтинг самых дорогих офисных рынков мира. Первое место центр Гонконга и Мидтаун Нью-Йорка, где аренда обойдется в 2,9 тыс. долларов США за квадратный метр в год.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", в рейтинг консалтинговой компании JLL попали финансовая улица в Пекине (2,2 тыс. долларов за квадратный метр), лондонский Вест-Энд (2,1 тыс. долларов) и Кремниевая долина (1,9 тыс. долларов).

"Если во время пандемии возникал вопрос о будущем деловых центров в связи с временным закрытием офисов и переходом на удаленную работу, то сейчас многие основные бизнес-районы с развитой инфраструктурой вновь оказываются в центре внимания с новым подходом к работе и офисному пространству как таковому", — сказал директор глобального отдела исследований развития городов компании JLL Джереми Келли.

В спросе на премиальные офисы во всем мире продолжают доминировать банки и сектор финансовых услуг. Технологические компании, в частности специализирующиеся на онлайн-платформах, а также сектор профессиональных и бизнес-услуг делят второе место, составляя по 17% в объеме сделок на самых дорогих рынках.

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