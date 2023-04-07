Сократится ли количество ДТП в Азербайджане после снижения скоростного режима на дорогах?

В Баку снижен скоростной режим на ряде трасс. Бакинское транспортное агентство согласовало данное решение с Главным управлением государственной дорожной полиции. Но повлияет ли это решение на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий в стран

В Баку снижен скоростной режим на ряде трасс. Бакинское транспортное агентство согласовало данное решение с Главным управлением государственной дорожной полиции. Но повлияет ли это решение на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий в стране?

Report поговорил на эту тему с экспертами в области транспорта.

По словам эксперта в области транспорта Эльданиза Джафарова, существуют три основные причины дорожно-транспортных происшествий в Баку: "Первая из них связана с умышленным нарушением водителями и пешеходами правил дорожного движения, вторая - с плачевным состоянием наших дорог и третья - с неисправностью автомобилей".

Другой эксперт в области транспорта Ясин Мустафаев считает, что снижение скоростного режима в определенной степени снизит количество ДТП, но это не выход из ситуации: "К примеру, снижение скоростного режима на проспекте Гейдара Алиева, аэропортовском шоссе, проспекте Зии Буниятова увеличит загруженность дорог. Значит, необходимо принять альтернативные меры".

Напомним, что в прошлом году в Баку произошло 1 668 дорожно-транспортных происшествий, что на 1,2% больше, чем годом ранее. В этих ДТП пострадали 2 290 человек, 834 из которых погибли.