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Report Georgia

Сокращены доходы и расходы Госслужбы автотранспорта

Сокращены доходы и расходы Госслужбы автотранспорта Практически все прошлогодние доходы пришлись на внебиржевые операции
Инфраструктура
24 октября 2020 г. 15:58
Сокращены доходы и расходы Госслужбы автотранспорта

В 2019 году доходы Госслужбы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана составили 2,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет структуры.

Согласно информации, по сравнению с 2018 годом показатель меньше на 1,15%. Практически все прошлогодние доходы пришлись на внебиржевые операции.

В 2019 году расходы Госслужбы сократились на 7% во сравнению с 2018 годом, составив 2,339 млн манатов. Из них 1,61 млн манатов направлены на выплату зарплат сотрудникам и государственной социальной страховки, 334 тыс. манатов – приобретение затраченных материалов, 75 тыс. манатов – амортизационные, 320 тыс. манатов – другие расходы.

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