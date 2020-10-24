Сокращены доходы и расходы Госслужбы автотранспорта

Практически все прошлогодние доходы пришлись на внебиржевые операции

В 2019 году доходы Госслужбы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана составили 2,5 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет структуры.

Согласно информации, по сравнению с 2018 годом показатель меньше на 1,15%. Практически все прошлогодние доходы пришлись на внебиржевые операции.

В 2019 году расходы Госслужбы сократились на 7% во сравнению с 2018 годом, составив 2,339 млн манатов. Из них 1,61 млн манатов направлены на выплату зарплат сотрудникам и государственной социальной страховки, 334 тыс. манатов – приобретение затраченных материалов, 75 тыс. манатов – амортизационные, 320 тыс. манатов – другие расходы.