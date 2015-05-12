​Сокращается количество автобусов, движущихся в направлении центра Баку

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Большое количество автобусов в центре Баку способствует возникновению пробок. Поэтому, движущиеся в направлении центра и повторяющие друг друга маршруты будут доезжать до определенных станций метро, а затем сворачивать обратно.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра транспорта Муса Панахов.

По его словам, граждане смогут пользоваться как новыми, так и ныне существующими автобусами.

М.Панахов добавил, что также контролируется чистота транспортных средств.

