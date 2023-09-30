Соединяющая Шушу с Физулинским аэропортом дорога будет достроена в I квартале следующего года

Автомобильная дорога, соединяющая Шушу с Физулинским международным аэропортом, будет достроена в первом квартале следующего года.

Автомобильная дорога, соединяющая Шушу с Физулинским международным аэропортом, будет достроена в первом квартале следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Национальном градостроительном форуме в Баку на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023".

"Дорога, которая включает в себя множество туннелей и переходов, будет способствовать созданию быстрого коммуникационного сообщения", - отметил он.