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Соединяющая Шушу с Физулинским аэропортом дорога будет достроена в I квартале следующего года

Соединяющая Шушу с Физулинским аэропортом дорога будет достроена в I квартале следующего года Автомобильная дорога, соединяющая Шушу с Физулинским международным аэропортом, будет достроена в первом квартале следующего года.
Инфраструктура
30 сентября 2023 г. 13:32
Соединяющая Шушу с Физулинским аэропортом дорога будет достроена в I квартале следующего года

Автомобильная дорога, соединяющая Шушу с Физулинским международным аэропортом, будет достроена в первом квартале следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов на 2-м Национальном градостроительном форуме в Баку на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" в рамках мероприятий "Неделя градостроительства 2023".

"Дорога, которая включает в себя множество туннелей и переходов, будет способствовать созданию быстрого коммуникационного сообщения", - отметил он.

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Версия на английском языке Road connecting Shusha with Fuzuli airport to be ready in 1Q24
Версия на азербайджанском языке Şuşadan Füzuli aeroportuna gedən yol gələn ilin I rübündə hazır olacaq

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