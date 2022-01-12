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Соединяющая 12 сел Кюрдамира дорога Моллакенд-Ахтачы пришла в негодность

Соединяющая 12 сел Кюрдамира дорога Моллакенд-Ахтачы пришла в негодность Непроходимость дороги Моллакенд-Ахтачы, которой регулярно пользуются более 10 000 жителей 12 сел, вызвала недовольство граждан.
Инфраструктура
12 января 2022 г. 17:03
Соединяющая 12 сел Кюрдамира дорога Моллакенд-Ахтачы пришла в негодность

Непроходимость дороги Моллакенд-Ахтачы, которой регулярно пользуются более 10 000 жителей 12 сел, вызвала недовольство граждан.

Как сообщили верхнеширванскому бюро Report местные жители, 25-километровый участок дороги был проложен в 2015 году.

"Некачественно проведенные работы привели к разрушению дороги. Здесь образовались ямы глубиной до 25-30 см. Передвижение по дороге затруднилось. Ямы делают дорогу полностью непроходимой, автомобили выходят из строя", - жалуются местные жители.

Директор ООО "Дорожная эксплуатация №21" Кюрдамирского района Ильхам Азизли сообщил местному бюро Report, что в настоящее время на этом участке дороги начаты ремонтно-восстановительные работы: "Часть дороги отремонтирована, нуждающийся в капитальном ремонте участок будет отремонтирован и передан в пользование жителей в ближайшие месяцы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirin 12 kəndini birləşdirən yol bərbad hala düşüb

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