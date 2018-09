SOCAR внесла ясность в вопрос строительства нового офисного здания

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Распространенная в ряде СМИ информация о том, что стоимость проекта по строительству в Баку нового административного здания Государственной нефтяной компании (SOCAR) составляет 1,9 млрд долларов США (1,5 млрд манатов), не соответствует действительности. Об этом заявил Report руководитель пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев.

По его словам, контракты по реализации проекта, подписанные с ведущими иностранными компаниями, являются прозрачными для всех: "Руководство SOCAR неоднократно выступало с заявлениями по поводу данного строительства. Озвученные цифры превышают реальные в 6-7 раз. В строительстве участвуют известные компании и все нюансы можно уточнить у них".

Н.Гулиев также добавил, что подобные новости распространяются не впервые: "Это исходит из привычки определенных сил очернять происходящее в стране развитие, все положительные процессы и строительные работы".

Отметим, что в октябре 2010 года с участием президента Ильхама Алиева на проспекте Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония закладки фундамента нового административного здания SOCAR. Работы по проектированию современного офисного здания компании были начаты в 2007 году. Наиболее привлекательной была признана концепция "Ветер-огонь", представленная южнокорейской компанией Heerim Architects & Planners Co. Ltd. Было принято решение о целесообразности ведения работ на основе данной концепции и в 2007 году между SOCAR и Heerim Architects & Planners Co. Ltd. был заключен соответствующий договор.

В марте 2010 года по результатам открытого конкурса на проведение строительных работ среди 8 авторитетных компаний была выбрана турецкая компания TEKFEN İnşaat və Təchizat, с которой SOCAR заключила договор. Контроль над работами ведет компания Heerim Architects & Planners Co. Ltd. Стоимость проекта предварительно оценивается в 235,4 млн. долларов США.

Напомним, что офисное здание высотой в 200 метров будет состоять из 40 надземных, 2 подземных этажей и расположится на территории в 5 гектаров. В нем будут функционировать 5 конференц-залов, фитнес-центр, несколько столовых, в которых смогут одновременно находиться 1 243 человек. В здании будут подземная стоянка на 1 045 автомобилей и наземная стоянка на 240 автомобилей. На втором этаже здания планируется разместить фитнес-центр, на 3-6 и 18-37 этажах - офисы структурных подразделений компании. Общая площадь фасада здания составляет 27 тыс. кв.метров, площадь подвала - примерно 52 тыс. кв. метров, площадь офисной части - 40,5 тыс. кв. метров. Площадь проекта превышает 100 тыс. кв. метров. Здание сможет выдержать землетрясение в 9 баллов по шкале Рихтера.