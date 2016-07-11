​SOCAR Tower объявлен лучшим офисным зданием 2016 года

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Авторитетный журнал Engineering News Record (ENR), публикующий материалы о сфере строительства, объявил победителей конкурса “Лучшие глобальные проекты” 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), в номинации “Лучшее офисное здание” победил SOCAR Tower, представленный на конкурс компанией Thornton Tomasetti.

Отмечается, что основной целью организованного ENR конкурса является определение и награждение самых выдающихся проектов в дизайнерской и строительной отраслях: "Жюри, состоящее из всемирно известных экспертов, выбрало 23 проекта из 15 стран, которые рассматривались с точки зрения безопасности, инновационного подхода, дизайна и строительных преимуществ. На конкурсе были представлены аэропорты, мосты и тоннели, административные здания, объекты культуры, образования, туризма, здравоохранения, военного и промышленного значения, спортивные, водные и другие сооружения. Жюри оценивало проекты также с учетом общественного и строительного значения".

Подробная информация о победителях конкурса будет опубликована в выпуске журнала ENR за 19 сентября этого года. Награды победителям будут вручены 11 октября на торжественной церемонии в отеле Hilton Midtown в Нью-Йорке.

Напомним, что новое административное здания SOCAR - SOCAR Tower построено на основе концепции "Ветер-огонь", представленной южнокорейской компанией Heerim Architects & Planners Co. Ltd. Строительные работы начаты в 2010 году и завершены в течение пяти лет. SOCAR Tower отвечает всем международным стандартам, управление безопасностью и техническими системами здания осуществляется из единого центра.