SOCAR: Снижение уровня Каспия серьезно влияет на очистку сточных вод в Азербайджане

В связи с изменением климата возникают проблемы в управлении сточными водами, которые напрямую сбрасываются в Каспийское море или на его побережье.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела планирования управления окружающей средой Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Медина Гаджиева на панельной дискуссии "Устойчивое управление сточными водами - на пути к целям COP29" в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства Baku Water Weeк.

По ее словам, из-за снижения уровня Каспийского моря не удается достичь необходимого уровня смешивания при сбросе сточных вод в море: "В результате не соблюдаются показатели качества очищенной воды и нормативы сброса".

Гаджиева отметила, что интенсивные дожди, выпадающие на Апшеронском полуострове, смешиваются с канализационными водами и направляются в очистные сооружения сточных вод: "Из-за слабой системы управления дождевой водой они смешиваются со сточными водами, что затрудняет очистку. В некоторых случаях вода вообще сбрасывается в Каспий без очистки".

По ее мнению, с помощью модульных гибких установок можно будет очищать воду различного объема. В то же время эта вода может быть переработана и использована как вторичный источник питьевой воды, считает она.

По ее словам, в Баку и окрестных городах необходимо создание систем мониторинга и раннего предупреждения, применение адаптированных к климатическим условиям стандартов проектирования для готовности к чрезвычайным ситуациям.