SOCAR Fiber и TurkNet договорились усилить интернет-инфраструктуру Турции

SOCAR Fiber, дочерняя компания SOCAR Turkiye Enerji, и TurkNet заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве с целью укрепления интернет-инфраструктуры Турции.

SOCAR Fiber, дочерняя компания SOCAR Turkiye Enerji, и TurkNet заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве с целью укрепления интернет-инфраструктуры Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение SOCAR Turkiye Enerji в соцсетях.

"В рамках проекта волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) SOCAR Fiber протяженностью 1850 км вдоль газопровода TANAP будет интегрирована в магистральную сеть TurkNet", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сотрудничества данная ВОЛС, проходящая от Грузии до Греции, теперь будет проходить и вблизи городов Бурса, Эскишехир, Анкара, Сивас, Эрзурум и Карс, обеспечивая пользователям в этих населенных пунктах высокую скорость и стабильное подключение к Интернету.

SOCAR Fiber была основана в 2013 году для удовлетворения растущего спроса на IP-трафик и высокоскоростное интернет-подключение. Компания предоставляет услуги в 20 городах и 67 районах, прокладывая волоконно-оптическую линию длиной 1850 км, которая пересекает Турцию с востока на запад.