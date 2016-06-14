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    ​Со следующей недели Бакинский метрополитен перейдет на летний график

    В часы пик интервал движения поездов на линии Ази Асланов-28 Мая составит 2,5 минуты

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен с 22 июня переходит на летний график. По новому графику, интенсивность движения составит 24 пары поездов в час.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

    Согласно новому графику, в часы пик интервал движения поездов на линии "Ази Асланов"-"28 Мая" составит 2,5 минуты, в остальное время - 3 минуты.

    "На линиях "28 Мая" - "Ичеришехер", "28 Мая" - "Дарнагюль" поезда будут ходить с интервалом 5-6 минут. В нерабочие дни будет применяться другой график", - отметил Н.Пашаев.

    Отметим, что, согласно зимнему графику, интенсивность движения составляет 30 пар поездов в час, интервал в часы пик - 2 минуты. 

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