​Со следующей недели Бакинский метрополитен перейдет на летний график

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Бакинский метрополитен с 22 июня переходит на летний график. По новому графику, интенсивность движения составит 24 пары поездов в час.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

Согласно новому графику, в часы пик интервал движения поездов на линии "Ази Асланов"-"28 Мая" составит 2,5 минуты, в остальное время - 3 минуты.

"На линиях "28 Мая" - "Ичеришехер", "28 Мая" - "Дарнагюль" поезда будут ходить с интервалом 5-6 минут. В нерабочие дни будет применяться другой график", - отметил Н.Пашаев.

Отметим, что, согласно зимнему графику, интенсивность движения составляет 30 пар поездов в час, интервал в часы пик - 2 минуты.