Снос рынка "Кешля" отложен до 1 февраля 2025 года

12:53

Снос рынка "Кешля" в Баку, запланированный в рамках строительства новой автомобильной дороги, перенесен на 1 февраля 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, такое решение принято после получения многочисленных обращений от предпринимателей, работающих на рынке.

Новая дорога будет пролегать от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буньядова до станции метро "Кероглу". Реализация проекта направлена на снижение плотности транспортного потока на проспектах Гейдара Алиева и Зии Буньядова.

"Для выполнения строительства был проведен учет жилых и нежилых объектов, а также земельных участков, которые попадают в зону строительства. В этот список вошел и рынок "Кешля", - указывает агентство.