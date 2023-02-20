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Снижены тарифы на перевозки по линии Баку-Туркманбаши-Баку

Снижены тарифы на перевозки по линии Баку-Туркманбаши-Баку С 1 марта 2023 года ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявляет скидки на тарифы автомобильных перевозок в обе стороны по маршруту Баку-Туркманбаши-Баку.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 11:59
Снижены тарифы на перевозки по линии Баку-Туркманбаши-Баку

С 1 марта 2023 года ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявляет скидки на тарифы автомобильных перевозок в обе стороны по маршруту Баку-Туркманбаши-Баку.

О этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Тариф на перевозку одного стандартного грузового автомобиля с прицепом (длина TIR - 16,5 метра) в одном направлении (Баку-Туркменбаши или Туркменбаши-Баку) составляет 1000 долларов вместо 1072 долларов.

При приобретении водителем билета в обе стороны заранее, стоимость составит 1600 долларов вместо 1716 долларов. Ставки рассчитываются пропорционально длине колесной техники если она составляет более или менее 16,5 метров.

С начала февраля в указанном направлении осуществляется перевозка легковых автомобилей по льготным тарифам. В настоящее время стоимость перевозки легкового автомобиля на судне составляет не 325, а 200 долларов.

Снижение тарифов направлено на создание благоприятных условий для автомобильных перевозок по Каспию в направлении Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Türkmənbaşı-Bakı xəttində gəmi daşımaları tariflərinə endirim edilib

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