Снижены тарифы на перевозки по линии Баку-Туркманбаши-Баку

С 1 марта 2023 года ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявляет скидки на тарифы автомобильных перевозок в обе стороны по маршруту Баку-Туркманбаши-Баку.
О этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.
Тариф на перевозку одного стандартного грузового автомобиля с прицепом (длина TIR - 16,5 метра) в одном направлении (Баку-Туркменбаши или Туркменбаши-Баку) составляет 1000 долларов вместо 1072 долларов.
При приобретении водителем билета в обе стороны заранее, стоимость составит 1600 долларов вместо 1716 долларов. Ставки рассчитываются пропорционально длине колесной техники если она составляет более или менее 16,5 метров.
С начала февраля в указанном направлении осуществляется перевозка легковых автомобилей по льготным тарифам. В настоящее время стоимость перевозки легкового автомобиля на судне составляет не 325, а 200 долларов.
Снижение тарифов направлено на создание благоприятных условий для автомобильных перевозок по Каспию в направлении Туркменистана.