Снежная погода не повлияла на работу Бакинского аэропорта

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Снежная погода, наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове, не повлияла на работу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщили Report в Бакинском аэропорту, авиарейсы выполняются в соответствии с графиком: “Ни один рейс вчера и сегодня не был отложен. Проблем с выполнением полетов нет”.

Отметим, что сегодня температура воздуха в Баку ночью составляла -2-0 градусов, днем ожидается 1-3 градуса тепла. На дорогах возможна гололедица.