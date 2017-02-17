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    Снежная погода не повлияла на работу Бакинского аэропорта

    Полеты выполняются по графику

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Снежная погода, наблюдаемая в Баку и на Абшеронском полуострове, не повлияла на работу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

    Как сообщили Report в Бакинском аэропорту, авиарейсы выполняются в соответствии с графиком: “Ни один рейс вчера и сегодня не был отложен. Проблем с выполнением полетов нет”.

    Отметим, что сегодня температура воздуха в Баку ночью составляла -2-0 градусов, днем ожидается 1-3 градуса тепла. На дорогах возможна гололедица.

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