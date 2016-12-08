Снежная погода не повлияла на работу Бакинского аэропорта

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Снежная погода, которая наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, не повлияла на работу Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщили Report в Бакинском аэропорту, изменений в расписании авиарейсов в связи с погодными условиями нет.

Отметим, что, по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове местами дожди, мокрый снег и снег. В столице и на полуострове северо-западный ветер скоростью 15-20 м/с временами усилится до 23-28 м/с, в отдельных частях полуострова - до 30-33 м/с.

Согласно предупреждению, 8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, мокрый снег и снег. 9 декабря прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер. Минимальная температура составит 0-3°С мороза.