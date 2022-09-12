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СМИ: Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией

СМИ: Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Турцией через Нахчыван. Завершено 57% проходящей по территории Азербайджана автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд Зангезурского коридора, который б
Инфраструктура
12 сентября 2022 г. 08:50
СМИ: Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией

Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Турцией через Нахчыван. Завершено 57% проходящей по территории Азербайджана автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд Зангезурского коридора, который был основан руководителями двух стран 26 октября 2021 года.

Как сообщает Report, об этом пишет турецкая газета «Акшам».

Отмечается, что завершено более половины работы по строительству проходящей через территорию Азербайджана автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд Зангезурского коридора, который соединит две страны автомобильным транспортом.

Дорога протяженностью 123,6 км в азербайджанской части коридора начинается от села Ахмедбейли Физулинского района.

«Автомагистраль Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд строится с первоклассным качеством в соответствии с международными стандартами.

Участок автомобильной дороги протяженностью 77,5 км спроектирован с шестью полосами движения, а оставшаяся часть – с четырьмя полосами движения.

В то время как 37% из трех автомобильных туннелей, строящихся на дороге, уже завершены, 19 из 23 проектируемых мостов находятся в стадии строительства.

Строительные работы, проводимые турецкими компаниями под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, планируется завершить в 2024 году», - отметило издание.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi üçün zəruri addımlar atılır

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