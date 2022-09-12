СМИ: Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с Турцией

Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Турцией через Нахчыван. Завершено 57% проходящей по территории Азербайджана автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд Зангезурского коридора, который б

Предпринимаются необходимые шаги для Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с Турцией через Нахчыван. Завершено 57% проходящей по территории Азербайджана автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд Зангезурского коридора, который был основан руководителями двух стран 26 октября 2021 года.

Как сообщает Report , об этом пишет турецкая газета «Акшам».

Отмечается, что завершено более половины работы по строительству проходящей через территорию Азербайджана автомобильной дороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд Зангезурского коридора, который соединит две страны автомобильным транспортом.

Дорога протяженностью 123,6 км в азербайджанской части коридора начинается от села Ахмедбейли Физулинского района.

«Автомагистраль Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбанд строится с первоклассным качеством в соответствии с международными стандартами.

Участок автомобильной дороги протяженностью 77,5 км спроектирован с шестью полосами движения, а оставшаяся часть – с четырьмя полосами движения.

В то время как 37% из трех автомобильных туннелей, строящихся на дороге, уже завершены, 19 из 23 проектируемых мостов находятся в стадии строительства.

Строительные работы, проводимые турецкими компаниями под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, планируется завершить в 2024 году», - отметило издание.