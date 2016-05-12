Mitsubishi Motors переходит под контроль Nissan

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Совет директоров японской компании Mitsubishi Motors принял решение фактически перейти под контроль корпорации Nissan Motor, продав ей 34% своих акций за 200 млрд иен (более 1,8 млрд долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на информированные источники в отрасли.

Как ожидается, соответствующее решение утвердит и совет директоров Nissan Motor.

После завершения сделки корпорация станет главным акционером Mitsubishi Motors и фактически включит ее в свою группу. Предполагается, что компании резко расширят сотрудничество, которое ранее ограничивалось только малолитражками.

В связи с сообщениями об этой сделке в четверг на Токийской фондовой бирже наблюдается ажиотажный спрос на акции Mitsubishi Motors, которая должна присоединиться к альянсу Nissan Motor и французской Renault. Эти три корпорации в прошлом году вместе произвели более 9,5 млн машин, что близко к масштабам лидера мирового автомобилестроения - Toyota Motor.